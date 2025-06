Margherita di savoia tragedia in mare | muore un ragazzino di 13 anni

Una giornata di relax al mare si trasforma in tragedia a Margherita di Savoia: un ragazzino di soli 13 anni perde la vita improvvisamente mentre nuotava con gli amici. La comunità è sconvolta, e le autorità indagano sulle cause di questo drammatico incidente. Rimanete aggiornati con DayItalianews per scoprire tutte le novità su questa tragica vicenda.

Un pomeriggio al mare finisce in tragedia. Un ragazzino di 13 anni, Manuel S., di origine romena e residente a San Ferdinando di Puglia, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua con alcuni amici, a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il soccorso e il trasporto in ospedale. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, intorno alle ore 16. Il mare era agitato e, secondo le prime ricostruzioni, Manuel avrebbe avuto difficoltà a rimanere a galla e a raggiungere la riva. È stato subito soccorso da chi era presente sulla spiaggia, tra cui i bagnini, che hanno iniziato le manovre di rianimazione utilizzando anche un defibrillatore.

