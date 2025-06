Margherita di Savoia | malore in mare morto tredicenne Decesso in ospedale

Tragedia a Margherita di Savoia, dove un tredicenne ha perso la vita dopo un malore in mare. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha sconvolto la comunità locale. Nonostante i tentativi di salvataggio e il rapido trasferimento in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. Un dramma che ricorda quanto siano fragili i momenti di spensieratezza estiva e quanto siano importanti le misure di sicurezza in mare.

Il bambino era in acqua. Accusato un malore è stato travolto dalle onde. È stato trasportato all’ospedale ma il tentativo di salvarlo è stato vano. Accaduto ieri pomeriggio a Margherita di Savoia. L'articolo Margherita di Savoia: malore in mare, morto tredicenne Decesso in ospedale proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Margherita di Savoia: malore in mare, morto tredicenne Decesso in ospedale

In questa notizia si parla di: margherita - savoia - malore - mare

Lido di Camaiore, dramma in spiaggia: 65enne muore in mare per un malore - Tragedia a Lido di Camaiore, dove un 65enne lombardo ha perso la vita mentre nuotava. Un malore fatale ha spezzato le sue vacanze, richiamando l’attenzione su un tema sempre più rilevante: la salute in vacanza.

Malore in mare, i bagnanti vedono un cadavere galleggiare in acqua e chiamano i soccorsi: la turista tedesca era in vacanza con il nipote - Un tragico episodio ha scosso il litorale di Bibione Pineda, dove una turista tedesca di 70 anni è stata trovata senza vita in mare.

Margherita di Savoia, 13enne muore dopo malore in mare: inutile il trasporto in elicottero Vai su X

Il giovane si è sentito male mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Margherita di Savoia e sarebbe stato aiutato da alcune persone presenti che lo hanno riportato a riva Vai su Facebook

Barletta, malore mentre fa il bagno in mare: muore 13enne; Malore in mare a Margherita di Savoia, muore 13enne; Malore in mare: morto un 13enne.

Malore durante il bagno in mare: Manuel ha un arresto cardiaco e muore a 14 anni - Era in mare, a Margherita di Savoia, quando improvvisamente ha accusato un malore: è morto così un ragazzo di 14 anni. Come scrive ilmattino.it

Malore in mare: morto un 14enne - Era in mare, a Margherita di Savoia, quando improvvisamente ha accusato un malore: è morto così un ragazzo di 14 anni. Segnala msn.com