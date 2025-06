Marcolin elogia la Juve al Mondiale per Club | È partita forte non scherza Agli ottavi potrebbe incontrare queste due squadre

Dario Marcolin elogia la grinta e la determinazione della Juve al Mondiale per Club, sottolineando come il team abbia dimostrato grande forza e compattezza nelle prime partite. Con 200 match alle spalle, l’ex calciatore evidenzia che i bianconeri sono pronti a sfidare i prossimi avversari di ottavi, potenzialmente affrontando due grandi squadre. La Juve non scherza: il percorso verso la gloria è più vivo che mai.

Marcolin ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. L’ex calciatore Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «La Juve è partita subito con una mentalità offensiva, Tudor conosce a memoria la sua squadra. Oggi ha la possibilità di ripetersi perché dall’altra parte passando il turno ci sarà Inzaghi o il Real Madrid. La Juve è partita subito con una marcia molto alta, non scherza. I primi minuti della Juve saranno fortissimi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marcolin elogia la Juve al Mondiale per Club: «È partita forte, non scherza. Agli ottavi potrebbe incontrare queste due squadre»

In questa notizia si parla di: juve - marcolin - partita - elogia

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore - Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Bergomi elogia la Juve: 'Squadra forte, ha tanti margini di crescita' - "Quella con la Juventus è una partita difficile": con queste parole Giuseppe Bergomi, ex difensore e attuale opinionista sportivo a Sky Sport, ha presentato sul versante dell'Inter il big match ... it.blastingnews.com scrive

Marcolin sulla Juve: "Vittoria di carattere. Contro questo Lecce non è facile giocare..." - L'ex giocatore Dario Marcolin negli studi di 'DAZN' ha commentato la vittoria conquistata dalla Juventus contro il Lecce. tuttomercatoweb.com scrive