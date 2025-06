Marco Mengoni partito il tour negli stadi con un sold out a Lignano

Il tour Marco Negli Stadi 2025 di Marco Mengoni ha preso il via in grande stile, aprendo con un sold out a Lignano Sabbiadoro. La data zero ha già dimostrato quanto il suo talento e il suo carisma siano amati, annunciando un’estate musicale indimenticabile. Con altre date già esaurite in tutto il paese, il concerto promette di essere un’esperienza unica che sorprenderà tutti gli appassionati di musica dal vivo.

È iniziato con la data zero di Lignano Sabbiadoro il tour Marco Negli Stadi 2025 di Marco Mengoni con un sold out. È iniziato ieri sera con la data zero di Lignano Sabbiadoro il tour Marco Negli Stadi 2025 di Marco Mengoni. Il concerto sold out ha dato il via al tour che ha registrato già il tutto esaurito anche per le date di Napoli (26 giugno), Bologna (5 luglio), Milano (13 luglio), Bari (20 luglio) e Messina (24 luglio). A sorprendere il pubblico, la performance di Sayf e Rkomi, saliti sul palco con Mengoni per cantare il singolo attualmente in rotazione Sto bene al mare, che li vede collaborare per la prima volta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Marco Mengoni, partito il tour negli stadi con un sold out a Lignano

