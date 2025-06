Marco Dixit l’approccio gentile della divulgazione

Marco Dixit, noto come “l’omino dei social”, ha rivoluzionato il modo di comunicare online con il suo approccio gentile e autentico. Dopo aver lavorato come consulente nel settore del social media marketing, ha deciso di condividere le sue strategie in un master a Torino sulla comunicazione digitale. Fino al maggio 2021, quando, tra gioco e sfida, ha pubblicato il suo primo progetto, dando vita a un metodo innovativo che mette al centro la qualità e l’etica della divulgazione.

Master a Torino sulla comunicazione digitale, di quelli che hanno un nome lunghissimo, fino a un paio di anni fa, era consulente per le aziende in veste di social media marketing manager: "Digital Strategy e Social Media Manager", o, come si autodefinisce ironicamente lui, " l'omino dei social". Fino al maggio del 2021, quando un po' per gioco, un po' per sfida contro i sedicenti comunicatori di dubbia moralità e competenza, ha pubblicato il suo primo video. Stoltiloquio, bindoleria, pusignare, burbanzoso mencio: sono solo alcuni tra i vocaboli ormai in disuso, ai quali Marco Ballarè regala nuova vita, riproponendoli e spiegandone origine e curiosità nel suo profilo @marco.

