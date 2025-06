Marco Cutrona travolto e ucciso in monopattino Il conducente dell’Audi Non l’ho visto arrivare

Il tragitto quotidiano di Marco Cutrona, giovane aspirante fornaio di soli 20 anni, si è interrotto tragicamente in un attimo a Milano, travolto da un'auto mentre si recava al lavoro in monopattino. Un destino crudele, che ha scosso l'intera città e sollevato ancora una volta il dramma della sicurezza sulle strade. La vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di prestare massima attenzione a ogni dettaglio del nostro vivere quotidiano.

Milano, 22 giugno 2025 – I ghisa hanno capito subito che Marco Cutrona stava andando al lavoro in una panetteria: aveva già addosso il grembiule che usava nel forno Lisandri di via Fiamma 20, lì dov'era diretto venerdì per iniziare il turno alle 4. Il ventenne aspirante fornaio faceva tutte le notti lo stesso tragitto: partiva dallo stabile di via Traiano dove viveva con la mamma e il nonno di origini bulgare e con ogni probabilità percorreva prima viale Certosa in direzione centro e poi corso Sempione, sulla corsia ciclabile ricavata sul parterre alberato. Alle 3.20 dell'altra notte, il suo monopattino elettrico ha incrociato alla fine della pista dipinta di rosso la traiettoria dell'Audi TT guidata dal cinquantenne Vincenzo L.

