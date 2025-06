Marco Cutrona morto a 20 anni investito da un ubriaco a Milano | stava andando al lavoro in panetteria

Una tragedia attraversa Milano: Marco Cutrona, giovane di appena 20 anni, perde la vita in un tragico incidente mentre si recava al lavoro in panetteria. Investito da un ubriaco alla guida, il suo sogno di imparare e crescere nel mestiere si spegne troppo presto. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di fare prevenzione. Continua a leggere per scoprire come si sviluppa questa triste vicenda.

"Aveva chiesto di essere spostato al turno di notte per imparare meglio il mestiere", ha raccontato il datore di lavoro di Marco Cutrona, 20 anni, falciato da un'auto guidata da un ubriaco all'Arco della Pace a Milano. L'uomo aveva trascorso la serata a bere nei locali di corso Sempione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Cutrona, falciato e ucciso a 20 anni da un ubriaco. “Stava vivendo il periodo più sereno della sua vita” - La tragica scomparsa di Marco Cutrona ha scosso profondamente tutti noi. Un giovane dal cuore d’oro, pieno di sogni e determinato a costruirsi un futuro, è stato strappato via troppo presto da un incidente assurdo.

