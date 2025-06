Marcelli e Ficcadenti lanciano ’Progressisti per Castorano’.

L’orizzonte politico a Castorano si apre a nuove prospettive con il lancio di ‘Progressisti per Castorano’ da parte di Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti. Dopo le turbolenze e la recente scissione di Bianca Speca, i due consiglieri dell’opposizione vogliono ridisegnare il futuro della comunità, puntando su valori di sinistra e rinnovamento. È l’inizio di una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri locali, portando una ventata di innovazione e dialogo.

I consiglieri dell'opposizione Luca Marcelli e Luigi Ficcadenti, ieri hanno promosso una conferenza stampa nella quale hanno fatto il punto della situazione politica a Castorano. Dopo la dichiarazione d'indipendenza di Bianca Speca dal gruppo Obiettivo comune per divergenze insanabili, i due consiglieri hanno dato vita ad un nuovo gruppo: ' Progressisti per Castorano ', che si riposiziona in un'area di sinistra, visto l'apertura durante la campagna elettorale a diversi gruppo. "L'uscita dal gruppo di Bianca Speca – dichiara Marcelli – ha dato il via ad un progetto alternativo. Un progetto che ci vedrà impegnati, ma anche propositivi e pronti alla collaborazione, in grado di lavorare per il nostro paese.