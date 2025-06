Marcella Bella al Premio Ravera | Devo a lui il primo successo

Tra le stelle del Premio Ravera, che ogni anno illumina Castelraimondo, brilla anche il diamante Marcella Bella. L’artista siciliana, recentemente protagonista al Festival di Sanremo con il suo emozionante album 'Etna', si esibirà questa sera alle 21, portando sul palco tutta la sua brillantezza. Con Carlo Conti alla guida, la serata celebra la memoria di Gianni Ravera, ma è Marcella Bella a conquistare il cuore del pubblico, continuando a scrivere la sua straordinaria storia musicale.

Tra le tante stelle del Premio Ravera, pronto ad accendersi oggi (alle 21) a Castelraimondo (Macerata), ci sarà anche un ’diamante’ come Marcella Bella. L’artista di origini siciliane, terra a cui ha dedicato il suo ultimo album ’Etna’, si esibirà dopo aver calcato il palco del 75esimo Festival di Sanremo. A guidare la serata, dedicata all’indimenticabile figura di Gianni Ravera, sarà ancora una volta Carlo Conti mentre la colonna sonora vedrà protagonista l’Orchestra Mediterranea, diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio. Marcella Bella, che spettacolo ci attende? "Siamo tutti ospiti e porterò i miei successi sia di ieri, come ‘Nell’aria’, che quelli della nuova Marcella". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcella Bella al Premio Ravera: "Devo a lui il primo successo"

In questa notizia si parla di: marcella - bella - premio - ravera

Prestigioso Premio Nazionale “Segni di Pace” alla vibonese Marcella Mellea: un onore al servizio della cultura e della diplomazia internazionale - La Vibonese Marcella Mellea ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale “Segni di Pace”, un riconoscimento che celebra il suo impegno nella cultura e nella diplomazia internazionale.

Da Frassica a Clara e The Kolors. Svelato il cast del Premio Ravera - Torna il Premio Ravera, giunto alla decima edizione, dedicato alla memoria di Gianni Ravera. Per la serata del 22 giugno, Carlo Conti guiderà questa celebrazione musicale con un cast che vede protagonisti da Frassica a Clara e i The Kolors, promettendo un evento ricco di emozioni e sorprese per gli amanti della musica italiana.

Domani sera ospite al Premio Gianni Ravera presentato da Carlo Conti. Vai su Facebook

Marcella Bella al Premio Ravera: Devo a lui il primo successo; A Castelraimondo torna il Premio Ravera - Una canzone è per sempre e c'è; Premio Gianni Ravera 2025 - Una Canzone è per sempre.

Marcella Bella al Premio Ravera: "Devo a lui il primo successo" - Cosa sente cambiato dall’esordio nel ‘72 con ‘Montagne verdi’ a ‘Pelle diamante’? Come scrive msn.com

Castelraimondo, stasera il Premio Ravera: riconoscimento a Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi - Andrà a Beppe Carletti dei Nomadi il premio speciale Gianni Ravera, che gli sarà consegnato nella serata di oggi, a partire dalle 21, al campo sportivo comunale di ... Scrive corriereadriatico.it