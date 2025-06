Marathon è in arrivo presto una nuova Alpha? Bungie vuole reagire subito dopo il rinvio

Preparati a scoprire le novità di Marathon 232: nonostante il rinvio, Bungie si prepara a sorprendere gli appassionati con un nuovo Closed Playtest tra il 27 e il 29 giugno. Gli inviti sono già partiti, e i partecipanti sono invitati a...

Dopo aver annunciato il rinvio ufficiale di Marathon, Bungie pare aver deciso di agire rapidamente per riaccendere l’interesse attorno al progetto. Secondo diverse segnalazioni, è imminente un nuovo Closed Playtest, una sessione di alpha test a numero chiuso programmata tra il 27 e il 29 giugno, che coinvolgerà un gruppo selezionato di utenti già presenti nei precedenti test. Gli inviti sono già partiti via email, chiedendo ai partecipanti di compilare un breve sondaggio e firmare un aggiornato accordo di non divulgazione (NDA). The Game Post segnala che la nuova fase si differenzia dalla precedente per la scala più ristretta e la maggiore riservatezza: ogni contenuto del test dovrà restare vincolato a canali Discord privati, senza possibilità di condivisione esterna. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Marathon, è in arrivo presto una nuova Alpha? Bungie vuole reagire subito dopo il rinvio

In questa notizia si parla di: marathon - alpha - bungie - rinvio

