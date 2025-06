Maradona studiò Moser e il suo record in Messico Dietro il gol del secolo c’è il professor Del Monte

Maradona, simbolo eterno del calcio argentino, ha ispirato intere generazioni con il suo talento ineguagliabile e la sua passione travolgente. Oggi, in occasione della giornata del Calciatore Argentino, ricordiamo le imprese leggendarie di uomini come Maradona, Messi e Kempes, che hanno fatto grande il calcio del nostro paese. La Nacion celebra questi eroi nazionali, e noi non possiamo fare altro che rendere omaggio al loro indimenticabile contributo. Prima andò...

L’Argentina celebra oggi la giornata del Calciatore Argentino. Il genio, la raffinatezza, la classe di uomini come Diego Armando Maradona, Leo Messi, Mario Kempes, Angel Di Maria. La Nacion ricorda come il 22 giugno 1986, nel leggendario Stadio Azteca, Diego Armando Maradona scrisse una delle pagine più gloriose del calcio mondiale. Prima andò a segno con il gol più controverso della storia: la famosa mano de dios, poi in soli 10,6 secondi e 44 passi, il numero 10 argentino percorse 52 metri, superò nell’ordine Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick, e il portiere Peter Shilton per segnare il 2-0 all’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Maradona studiò Moser e il suo record in Messico. Dietro il gol del secolo, c’è il professor Del Monte

In questa notizia si parla di: maradona - studiò - moser - record

Di Lorenzo può raggiungere il record di Diego Armando Maradona - Stasera, durante la sfida con il Cagliari, Giovanni Di Lorenzo ha l'opportunità di eguagliare un grande record di Diego Armando Maradona.

La fantascienza è già tra noi: queste le armi stellari per nuove guerre. Il Vecchio Continente si prepara tra Rearm Europe, tecnologie spaziali e spesa militare record. L’articolo di Stefano Cingolani nel Foglio del Weekend. edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su Facebook