Aurelio Manuzzi, figura fondamentale nel settore giovanile del Cesena e tra i 28 che hanno salvato il calcio locale nel 2018, ora si propone come punto di riferimento per la nuova dirigenza. Con un passato ricco di successi e di talenti formati in casa, la sua esperienza può rappresentare la chiave per rilanciare il club. Manuzzi, cosa pensa delle strategie future e del ruolo dei giovani nel progetto bianconero?

Aurelio Manuzzi è stato presidente del settore giovanile bianconero, uno dei 28 che hanno salvato il calcio a Cesena dopo il fallimento del 2018. Sotto la sua guida (diede le dimissioni poco dopo l’arrivo della proprietĂ americana) sono cresciuti i bianconeri che hanno fatto di recente la forza del club, quali i gemelli Shpendi, Francesconi, Berti, Pieraccini, tanto per ricordare solo coloro che sono diventati titolari. Manuzzi, cosa pensa delle dimissioni da responsabile del settore giovanile di Roberto Colacone? "Difficile capire, a me dispiace molto che Colacone si sia dimesso perchĂ© ha dimostrato grande competenza e capacitĂ professionali in questi due anni che hanno seguito la mia esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manuzzi, ex presidente del vivaio : "Ora serve qualcuno del posto"

