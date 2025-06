Manuela si fa da parte La nuora di Pierina | | Non sarò parte civile nel processo a Dassilva

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sceglie di ritirarsi dalla parte civile nel processo a Louis Dassilva, accusato dell’omicidio della sua ex amante. Con l’udienza preliminare alle porte, questa decisione segna un passo importante nel procedimento giudiziario, aprendo nuove prospettive e interrogativi sul percorso che condurrà alla verità. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi sorprendenti.

di Francesco Zuppiroli Manuela Bianchi si fa da parte. Alla vigilia della prima di una probabile serie (almeno un paio) di sedute di udienza preliminare per decidere se rinviare o meno a giudizio Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’ omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l’ex amante dell’indagato, indagata a propria volta per favoreggiamento, anticipa una mossa in vista della prima udienza di domani davanti al gup Raffaele Deflorio. "Manuela Bianchi non si costituirà parte civile nel procedimento", annuncia. La nuora di Pierina Paganelli, ritenuta parte offesa nell’inchiesta per l’omicidio della suocera, avrebbe avuto infatti la possibilità di costituirsi parte civile ‘candidandosi’, per così dire, alla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di futura condanna per l’imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it