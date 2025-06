Manovre da brivido sui tornanti e poi postate sui social | ora è nei guai

Manovre da brivido sui tornanti, condivise sui social e ora sotto gli occhi di tutti, hanno portato un 27enne di Ortisei ad affrontare conseguenze pesanti. Il drifting tra le curve della suggestiva Val Gardena, finito online, ha attirato l'attenzione delle autorità , culminando in un intervento dei carabinieri di Corvara in Badia. La sua passione rischia di trasformarsi in guai seri: scopriamo cosa è successo e le implicazioni di queste scelte pericolose.

Il drifting che faceva tra le curve e i tornanti della Val Gardena, finito poi in rete e sui social, è costato caro a un 27enne di Ortisei che, nei giorni scorsi, si è trovato ad avere a che fare con i carabinieri di Corvara in Badia. I militari, partendo dalle sue evoluzioni su strada diventate.

