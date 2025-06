Manovre da brivido sui tornanti e poi postate sui social | ora è nei guai

Un brivido lungo i tornanti della Val Gardena si trasforma in una sanzione salata: un giovane di 27 anni di Ortisei, protagonista di acrobatici drifting pubblicati sui social, ha attirato l’attenzione delle autorità. Le sue evoluzioni spericolate su strada, condivise online, gli sono costate care. Ora, il suo divertimento rischia di trasformarsi in un guaio serio, dimostrando come il web possa essere una lama a doppio taglio. La sua storia ci ricorda l’importanza di rispettare le regole e mantenere la sicurezza.

Il drifting che faceva tra le curve e i tornanti della Val Gardena, finito poi in rete e sui social, è costato caro a un 27enne di Ortisei che, nei giorni scorsi, si è trovato ad avere a che fare con i carabinieri di Corvara in Badia. I militari, partendo dalle sue evoluzioni su strada diventate.

