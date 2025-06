mano faure conquista il comando del campionato emx125 2025 con una doppia vittoria in gran bretagna

Reduce da due anni di assenza dalle competizioni, Mano Faure si riconferma protagonista assoluto del motocross europeo, conquistando il comando del campionato EMX125 2025 con una doppietta straordinaria a Matterley Basin, Gran Bretagna. La sua performance impeccabile ha fatto innamorare gli appassionati, dimostrando che il talento e la determinazione sono ancora i suoi alleati più forti. Con due round ancora da disputare, l’orizzonte del giovane francese si illumina di grandi ambizioni...

Mano Faure, talento del team MJC Yamaha Official EMX125, ha trionfato nel round 10 del Campionato Europeo EMX125 2025 a Matterley Basin, in Gran Bretagna, ottenendo una doppietta perfetta che lo porta in vetta alla classifica generale. Un weekend impeccabile per il giovane francese, che ora guida la corsa al titolo con due round ancora da disputare. Faure domina a Matterley Basin: doppia vittoria e leadership nel campionato EMX125. Reduce da due vittorie consecutive nei precedenti appuntamenti del campionato, Faure è arrivato in Inghilterra determinato a proseguire la sua serie positiva. Dopo aver segnato il terzo miglior tempo nelle prove cronometrate, il pilota Yamaha ha ottenuto una posizione di partenza ideale per entrambe le gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com