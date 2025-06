Manifestazione a Roma contro il riarmo Cgil Livorno | Essere un piazza è atto di coscienza

Oltre centomila cittadini hanno invaso oggi le strade di Roma, uniti in un gesto di profonda coscienza contro il riarmo e la guerra. Da piazzale Ostiense al Colosseo, la manifestazione, promossa dal comitato Stop Rearm Europe, ha mostrato una voce chiara: "No guerra...". Un atto di solidarietĂ e speranza, che invita tutti a riflettere sul valore della pace e sulla responsabilitĂ collettiva di costruire un futuro senza conflitti.

Oltre centomila persone, almeno secondo gli organizzatori, si sono riversate oggi per le strade di Roma, da piazzale Ostiense al Colosseo, per dire no alla corsa al riarmo, alla guerra e al genocidio. Una manifestazione nazionale convocata dal comitato Stop Rearm Europe, con lo slogan: "No guerra.

Cgil, anche da Cesena alla manifestazione nazionale di Roma: "No al riarmo, no al genocidio in Palestina" - Il movimento sindacale Cgil si mobilita anche da Cesena e altre cittĂ per testimoniare la propria opposizione alle politiche di riarmo e alle ingiustizie in Palestina.

Oggi la Cgil toscana alla manifestazione a Roma contro il #riarmo, la guerra, l’autoritarismo Per un futuro fondato sulla solidarietà e sul lavoro, per lo stop al massacro a #Gaza #PeaceNotWar #StopRearm #EuropeForPeace Vai su X

21 GIUGNO – TUTTI A ROMA PER DIRE NO AL RIARMO Anche la CGIL Grosseto aderisce alla manifestazione nazionale “Stop Rearm Europe”. In un’Europa che sceglie le armi, noi scegliamo la pace, i diritti e il lavoro. Scendiamo in piazza per dire che un Vai su Facebook

