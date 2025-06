Manchester City Al-Ain sfida in famiglia | i proprietari dei due club sono fratelli

Questa notte, alle 3:00 italiane, il mondo del calcio si prepara a essere protagonista di un duello unico nel suo genere: Manchester City e Al-Ain si sfideranno nella seconda giornata del Mondiale per Club, in un incontro che va oltre il campo. Lo sceicco Mansour e il fratello Mohamed, proprietari dei due club, si affrontano in una vera e propria sfida familiare che promette emozioni e tensioni inattese, facendo della partita un evento imperdibile.

Manchester City Al-Ain questa notte alle 03.00 nella seconda giornata del Mondiale per Club: lo sceicco Mansour sfida il fratello Mohamed Questa notte, alle 3:00 italiane, Manchester City e Al-Ain si sfideranno nella seconda giornata del Mondiale per Club, all’interno del girone che comprende anche la Juventus. Oltre all’aspetto sportivo, il match assume un significato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester City Al-Ain, sfida in famiglia: i proprietari dei due club sono fratelli

In questa notizia si parla di: manchestercity - club - sfida - famiglia

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - Luis Henrique potrebbe diventare il nuovo obiettivo della Juventus, pronta a mettere a segno un colpo che infuoca il mercato e sorprende l’Inter.

Prima sfida per Allegri: Convincere il Milan, e forse il calciatore, a trattenere Tijjani Reijnders. Il Manchester City preme per avere l'olandese al Mondiale per Club. Ora l'allenatore c'è, ed è forte. Il futuro del centrocampista, che prima sembrava segnato, torna in Vai su Facebook

Manchester City-Wydad Casablanca oggi, Mondiale per Club 2025. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Mondiale per club, le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Wydad Casablanca; Auckland City, i giocatori in congedo non retribuito per la sfida al Bayern Monaco nella Coppa del Mondo per Club.

Manchester City, Guardiola: "Momento difficile per Haaland e famiglia. Giocherà? Vedremo" - L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida al Brentford, ha affrontato la questione del processo per violazione del FFP in corso che coinvolgono il club ... tuttomercatoweb.com scrive

Manchester city sfida wydad casablanca nel mondiale per club 2025 a philadelphia - Il mondiale per club 2025 debutta a Philadelphia con Manchester City e Wydad Casablanca, in un girone che include Juventus e Al Ain; DAZN trasmette la partita con protagonisti Haaland, Guardiola e Sil ... Segnala gaeta.it