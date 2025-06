Maltempo sulla Bergamasca pioggia e vento forte | alberi caduti voli dirottati e allagamenti

Un’estate che si apre con forza e spettacolarità: nella serata di venerdì 21 giugno, la Bergamasca ha vissuto un temporale intenso, tra pioggia battente e vento impetuoso, con alberi caduti, voli dirottati e allagamenti diffusi. Un evento meteorologico che ha colpito tutte le zone della provincia, creando disagi e lasciando il segno. E questa furia naturale ci ricorda quanto il clima possa sorprenderci, anche a inizio stagione.

Un temporale pienamente estivo per “battezzare” il primo giorno d’estate: nella serata di venerdì 21 giugno la Bergamasca è stata interessata da un violento fenomeno meteorologico che non ha risparmiato nessuna zona della provincia. L’apice del maltempo tra le 19 e le 21, con pioggia e vento forte ad intensità crescente che dalle valli si sono spostati velocemente verso la città, l’hinterland e infine la Bassa, lasciandosi alle spalle decine di alberi caduti o spezzati, allagamenti e disagi. Tantissime le richieste di soccorso pervenute ai vigili del fuoco, impegnati fino a tarda ora per risolvere via via tutte le segnalazioni: pochissime, per fortuna, le situazioni critiche, tra le quali un incendio divampato nella zona industriale di Casazza, dove un fulmine ha colpito del materiale plastico richiedendo l’intervento di tre squadre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltempo sulla Bergamasca, pioggia e vento forte: alberi caduti, voli dirottati e allagamenti

