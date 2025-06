Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 23 giugno | le regioni a rischio

Prepariamoci ad affrontare un inizio settimana con attenzione: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali in alcune regioni italiane. La giornata di lunedì 23 giugno si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con possibili piogge intense e temporali. È fondamentale restare aggiornati e adottare le giuste precauzioni per garantire sicurezza a te e ai tuoi cari. Ecco tutto quello che devi sapere.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, lunedì 23 giugno. Il bollettino riporta l'allerta gialla in due regioni. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

