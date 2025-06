Maltempo allerta gialla in quattro regioni | rischio di forti temporali

La prima domenica estiva si tinge di nuvole e pioggia: quattro regioni italiane sono in allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Toscana, Umbria, Lombardia e Abruzzo affrontano un aumento dell’instabilità che potrebbe scatenare temporali intensi e isolati. La protezione civile invita alla massima prudenza, monitorando costantemente gli aggiornamenti: è fondamentale prepararsi a eventuali imprevisti per vivere questa giornata in sicurezza e consapevolezza.

(Adnkronos) – La prima domenica d’estate sarĂ segnata dal maltempo in parte d’Italia. Oggi, 22 giugno, quattro regioni sono in allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico: Toscana, Umbria, Lombardia e Abruzzo.  Un aumento dell’instabilitĂ su gran parte della Toscana potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso, ma localmente di forte intensitĂ . Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice giallo a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di oggi riguardo a forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

