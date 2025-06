Maltempo alberi caduti e allagamenti Fulmine innesca un incendio a Casazza

Il maltempo a Casazza e nella Bergamasca ha causato un susseguirsi di eventi drammatici: alberi caduti, allagamenti e un fulmine che ha innescato un incendio. Vigili del fuoco impegnati fino a tarda notte stanno fronteggiando emergenze come auto travolte e disagi aeroportuali. Un quadro di estrema intensitĂ che dimostra quanto la natura possa mettere alla prova le nostre capacitĂ di intervento e resilienza.

IL TEMPORALE. Pioggia e forte vento sulla Bergamasca, vigili del fuoco impegnati fino a tardi. A Ciserano due auto liberate in un sottopasso, a Osio macchina travolta. Disagi all'aeroporto.

In questa notizia si parla di: maltempo - alberi - caduti - allagamenti

