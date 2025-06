Malore in barca per bimbo soccorso da Guardia Costiera

Un episodio di pura emergenza si è verificato questa mattina al largo della costa cilentana: un bambino di 18 mesi ha accusato un improvviso malore mentre si trovava su un’imbarcazione da diporto. Grazie alla prontezza del comandante e all’intervento decisivo della Guardia Costiera di Palinuro, il piccolo è stato soccorso in tempo. La vicenda dimostra ancora una volta l'importanza di una vigilanza costante in mare e la rapidità di intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un bambino di 18 mesi è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava su un’imbarcazione da diporto al largo della costa cilentana, nelle vicinanze di Camerota, nel Salernitano. L’episodio è avvenuto questa mattina, nelle acque antistanti l’area protetta di Porto degli Infreschi. Il comandante del natante turistico ha subito lanciato l’allarme. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Palinuro ha inviato sul posto una motovedetta, che ha raggiunto il mezzo e trasferito rapidamente il piccolo al porto di Marina di Camerota. Ad attendere la motovedetta un’ambulanza del 118, che ha preso in carico il bambino e lo ha accompagnato all’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Malore in barca per bimbo, soccorso da Guardia Costiera

