Malika Ayane sinfonie notturne | Una nuova vita alle mie canzoni

Signora Ayane, questo è il festival che le permette di riscoprire le sue radici e rinnovare la sua musica. Un'occasione unica per ascoltare “Sinfonie Notturne”, un viaggio tra emozioni e suoni, accompagnata dall’Orchestra La Corelli sotto la guida di Daniele Parziani. La serata, sold out, promette di essere un’esperienza indimenticabile, dove le sue canzoni si trasformeranno in autentiche sinfonie notturne, regalando al pubblico un nuovo sguardo sulle sue melodie più amate.

È un 'ritorno a casa', per usare le sue parole, il concerto (sold out) che Malika Ayane terrà questa sera al Pavaglione di Lugo (ore 21.30), accompagnata dall'Orchestra La Corelli, diretta da Daniele Parziani, all'interno di Ravenna Festival. Con i brani del suo vasto repertorio avvolti da arrangiamenti inediti, frutto di un incontro fortemente voluto dal Festival e anticipato da due giorni di prove serrate. Signora Ayane, questo è il festival dove il Maestro Muti ha diretto di recente un coro di 3000 persone. "Proprio per questo essere qui, all'interno di un programma dove il nome di Muti spicca in maniera così decisiva, è un punto di arrivo della mia carriera.

