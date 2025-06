Mai dire Blackout | Congo e Ruanda verso la pace

Tra tensioni energetiche e accordi strategici, il panorama globale si agita come mai prima d'ora. Dalla fragile pace in Congo e Ruanda ai risvolti del blackout spagnolo, ogni mossa influenza il nostro futuro. Scopri gli ultimi sviluppi: le sfide delle energie rinnovabili, le alleanze internazionali e le dinamiche di mercato che plasmeranno il domani. Continua a leggere per essere sempre un passo avanti.

Rapporto sul blackout spagnolo, REE sotto accusa. Congo e Ruanda a un passo dall'accordo. Gli USA avvertono UK: attenzione alle pale eoliche cinesi. Aumentano i costi assicurativi sulle rotte iraniane. Nippon Steel compra US Steel con la benedizione di Trump.

La guerra civile in Congo è lontana dalla conclusione. Il governo di Kinshasa accusa il Ruanda di aiutare i ribelli: “In 4 giorni, uccisi 107 civili e rapiti altri 4mila” - La guerra civile in Congo continua a intensificarsi, con il governo di Kinshasa che accusa il Ruanda di supportare i ribelli del Movimento 23 Marzo (M23).

Trump, negoziato accordo di pace tra Congo e Ruanda - Entusiasmante svolta diplomatica: Donald Trump annuncia su Truth un storico accordo di pace tra Congo e Ruanda.

LA GUERRA NEL CONGO ORIENTALE RISCHIA DI ESTENDERSI A TUTTA LA REGIONE.; Congo, Goma nel caos. Oltre 100 morti e mille feriti negli scontri. “A rischio il laboratorio di Ebola”; “Militari in fuga, Goma in mano a ribelli”: in R.D. Congo è guerra. “Proteggere i bambini, subito”.

