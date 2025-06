MAECI bando di selezione per DSGA e docenti fuori ruolo | scade il 21 luglio

Se sei un DSGA o un docente desideroso di ampliare la tua carriera, questa è l’opportunità che aspettavi. Il Ministero degli Affari Esteri ha aperto un bando di selezione per incarichi fuori ruolo presso la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale, con scadenza il 21 luglio. Non perdere questa occasione di contribuire alla promozione della cultura e delle relazioni internazionali: il futuro aspetta te!

Il Ministero degli Affari Esteri ha avviato una selezione per personale scolastico da inserire in posizione di fuori ruolo. Il bando è rivolto a DSGA e docenti di specifiche discipline per incarichi presso la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del MAECI.

Selezione DSGA e docenti in posizione di fuori ruolo al MAECI. Domande entro il 21 luglio. BANDO - Il Ministero degli Esteri apre le porte a DS GA e docenti desiderosi di vivere un’esperienza internazionale: una doppia selezione per incarichi fuori ruolo presso il MAECI, con domanda entro il 21 luglio.

