Madrid ' preoccupati in Medio Oriente serve de-escalation'

Madrid esprime seria preoccupazione per la crescente tensione in Medio Oriente, sottolineando l’importanza di evitare un’escalation che potrebbe coinvolgere molte nazioni. Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ribadisce l’impegno per il rispetto del diritto internazionale e invita alla diplomazia come unica via per la stabilità. La regione richiede attenzione e responsabilità: la pace dipende dalle scelte di tutti.

"Seguo con la massima preoccupazione la situazione in Medio Oriente. Invitiamo alla de-escalation e al massimo contenimento": così su X il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, dopo l' attacco degli Usa ai siti nucleari in Iran. "Il diritto internazionale dev'essere rispettato. La diplomazia è la soluzione", ha aggiunto, indicando anche ai connazionali nella regione che le ambasciate spagnole dell'area "sono pienamente operative". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madrid, 'preoccupati, in Medio Oriente serve de-escalation'

