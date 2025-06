Madre e figlia morte in giorni diversi

Una tragedia sconvolgente scuote la comunità: madre e figlia vengono trovate morte in giorni diversi, con un crimine che lascia molte domande senza risposta. Secondo gli inquirenti, Anastasia Trofimova sarebbe stata uccisa quasi una settimana prima della piccola Andromeda, dal sospetto regista Francis Kaufmann. Per la Procura si tratta di un duplice omicidio. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica indagine.

Per gli inquirenti Anastasia Trofimova sarebbe stata uccisa dal «regista» Francis Kaufmann quasi una settimana prima della piccola Andromeda. Per la Procura è duplice omicidio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Madre e figlia morte in giorni diversi

In questa notizia si parla di: madre - figlia - morte - giorni

Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte: «La piccola non mangiava da giorni aveva lo stomaco vuoto. È stata picchiata e poi soffocata» - Una tragedia sconvolgente al Parco di Villa Pamphili: madre e figlia, trovate senza vita in circostanze drammatiche.

Villa Pamphili, identificate dopo 12 giorni la donna e la bimba trovate morte. La madre della 28enne chiama "Chi l'ha visto": «È mia figlia» - Dopo 12 giorni di intenso lavoro, Villa Pamphili torna al centro dell’attenzione: madre e figlia sono state identificate e trovate senza vita.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Una telecamera ha ripreso Francis Kaufmann la sera del 10 giugno. Era da solo con un trolley in via di Torre Argentina, nel centro di Roma. Tre giorni dopo è stato fermato in Grecia, accusato di aver ucciso la bambina. La Vai su Facebook

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Aveva un anno la bambina trovata senza vita il 7 giugno come la mamma. L’uomo accusato di averla uccisa ha detto di essere il padre. La donna non ancora identificata. Qualcuno ha informazioni utili ? #chilhavisto? http Vai su X

Madre e figlia morte in giorni diversi; Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini; «È mia figlia la sconosciuta morta a Villa Pamphili»: una donna in Russia dice di essere sua madre. La procura conferma, «si chiama Anastasia Trofimova».

Madre e figlia trovate morte a villa Pamphilj, gli ultimi giorni al mercato. «Lui maltrattava entrambe, lei proteggeva la bimba» - Accelera l'indagine della Procura di Roma sul ritrovamento del corpo di donna e di una bambina, madre e figlia, avvenuto sabato a Villa Pamphili a Roma. Riporta informazione.it

Madre e figlia trovate morte a Roma: «Lui maltrattava entrambe, lei proteggeva la bimba» - ROMA «Don't touch her», «Non la toccare»: così la mamma, in uno scatto, ha protetto la piccola dall'uomo che la stava tenendo per un braccio. Come scrive ilmattino.it