Ma cosa?! Affari Tuoi l’insolita richiesta della concorrente al suo fidanzato | Stefano e pubblico a bocca aperta

Ma cosa ha fatto di così sorprendente Valentina, la concorrente di Affari tuoi? Durante la puntata di sabato 21 giugno, l’insolita richiesta rivolta al suo fidanzato Stefano ha lasciato pubblico e commentatori a bocca aperta. Tra strategie e superstizioni, questa vicenda si è distinta per il suo carattere unico, dimostrando come le emozioni possano influenzare anche le scelte più imprevedibili. Scopriamo insieme cosa è successo fino in...

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda sabato 21 giugno ha giocato Valentina, concorrente proveniente dall’Umbria. La ragazza ha pescato inizialmente il pacco numero 19, che conteneva solo 20 euro, e ha deciso di cambiarlo con il numero 18. Ad accompagnarla in studio c’era il fidanzato Matteo, al quale – per scaramanzia – aveva chiesto di “indossare le mutande al contrario”. Alla fine, però, Valentina ha preferito non rischiare fino in fondo e, quando il Dottore Pasquale Romano le ha offerto 40mila euro, ha accettato: “Questi soldi mi fanno comodo”. Nel pacco 18, però, c’erano ben 300mila euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

