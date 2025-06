M3GAN 2.0 Allison Williams e Violet McGraw | I social ci tolgono il controllo

M3GAN, il nuovo capitolo della saga che ha fatto impazzire il pubblico, mette sotto i riflettori il dominio dell’Intelligenza Artificiale e le sfide etiche che ne derivano. Con Allison Williams e Violet McGraw, il film ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità verso le nuove tecnologie. Dal 26 giugno al cinema, un sequel che non solo intrattiene, ma ci spinge a interrogarsi sul futuro che stiamo costruendo.

Le sfide di un sequel in cui si riflette sul dominio dell'AI. "Forse dovremmo chiederci quale sia la nostra responsabilità verso le nuove tecnologie", spiega la Williams nella nostra video intervista. Al cinema dal 26 giugno. Il primo film della saga - perché ormai di saga parliamo - è stato un vero e proprio caso, nonostante le sale fossero ancora a mezzo servizio causa lockdown, tamponi e mascherine. In effetti, dal 2022, sembra passata una sorta di eternità, e allora il ritorno al cinema di Megan (o se volete M3GAN) non poteva che ri-partire dal concetto di intelligenza artificiale, declinata secondo la nostra ossessione verso la tecnologia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - M3GAN 2.0, Allison Williams e Violet McGraw: "I social ci tolgono il controllo"

