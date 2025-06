Lunigiana investono e massacrano un cucciolo di cinghiale Si filmano mentre ridono | Video

Un episodio agghiacciante scuote la Lunigiana: un gruppo di persone si filma mentre investe e massacra un cucciolo di cinghiale, ridendo senza pietà. La scena, che include un inseguimento in auto ai danni di una nidiata, solleva gravi interrogativi sulla sensibilità e il rispetto per la fauna selvaggia. Un atto ignobile che richiede attenzione e denuncia per proteggere le creature innocenti e preservare la nostra natura.

La Spezia – Inseguono in auto i cuccioli di una nidiata, la madre cinghiale è poco avanti. Il più piccino della fila è una preda facile. La macchina accelera, lo punta,.

