Lunghi lavori in centro storico cambia la viabilità | la mappa dei cantieri

Lavori in corso nel cuore della città: l’attesa rinnovazione porta con sé cambiamenti temporanei alla viabilità. Dal 23 al 27 giugno, via Boccacanale di Santo Stefano subirà modifiche al traffico tra via Contrada di Borgoricco e via Cortevecchia, rendendo necessarie deviazioni e divieti di transito. Queste opere, fondamentali per il miglioramento urbano, richiedono pazienza e attenzione da parte di tutti i cittadini. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Lavori in città. E cambia la viabilità in varie porzioni del centro storico. Temporaneo divieto di transito e modifiche al traffico sono in programma da lunedì 23 a venerdì 27 giugno in via Boccacanale di Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Contrada di Borgoricco e via Cortevecchia, per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lunghi lavori in centro storico, cambia la viabilità: la mappa dei cantieri

In questa notizia si parla di: lavori - centro - storico - cambia

Addio sacchi in strada. Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico - Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Modena rappresenta un passo significativo verso un centro storico più pulito e ordinato.

In ottanta hanno firmato una petizione dopo l’avvio dei lavori nel centro storico "Chiediamo di avere aree giochi protette dalla presenza di spacciatori e sbandati" . Vai su Facebook

Lunghi lavori in centro storico, cambia la viabilità: la mappa dei cantieri; Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro; Foligno, lavori in via Piave: ecco come cambia la viabilità.

Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro - L’annuncio del Comune: si completano i lavori in via Cestellini e nell’area parcheggio dell’ex mercato. Secondo msn.com

Ecco come cambia il centro storico. Un investimento da cinque milioni - Rigenerazione urbana del centro storico di Sansepolcro: inizieranno lunedì 27 novembre i lavori rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Da lanazione.it