L’Under 17 battuta in volata Sarà ’finalina’ per il terzo posto

Un finale emozionante e combattuto tra Cantù e UNAHOTELS, terminato 85-81 in volata per il terzo posto. È stata una partita ricca di suspense e talento, che ha visto protagonisti giovani promesse e sforzi incredibili da entrambe le squadre. La finale scudetto si conclude con un pizzico di amarezza, ma anche tanta speranza per il futuro del basket giovanile italiano. La passione non si ferma qui: il gioco continua!

CANTÙ 85 UNAHOTELS 81 CANTÙ: Molteni 17, Redaelli 7, Rossi, Zimonjic 14, Ventura 4, Gualdi 10, Malano 13, Ghirardi, Panceri 3, Bandirali 8, Bagordo 4, Pavese 5. All.: Bonassi. UNAHOTELS: Hadzhyiev 13, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 10, Manfredotti A. 14, Marras n.e., Borzacca, Petacchi 2, Rinaldini 7, Baldasseroni 5, Abreu 28, Cuoghi 2. All.: Consolini. Parziali: 23-16, 42-37, 63-54 Finisce con l’amaro in bocca la semifinale scudetto per la Unahotels Under 17 che perde in volata un match emozionante contro Cantù e oggi alle 16 disputerà la finalina contro Ferrara. I lombardi partono bene (28-18 al 12’) ma la truppa reggiana si aggrappa al suo totem Pablo Abreu per riportarsi sotto prima del break dell’intervallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Under 17 battuta in volata. Sarà ’finalina’ per il terzo posto

In questa notizia si parla di: under - volata - battuta - sarà

Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Potenza-Napoli: orari, percorso, favoriti. Sarà volata in via Caracciolo? - Oggi si svolge la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, da Potenza a Napoli, una frazione di 227 chilometri che promette emozioni.

Jasmine Paolini regina anche nel doppio, con Sara Errani: battuta in finale la coppia Kudermetova-Mertens - Jasmine Paolini conferma il suo straordinario talento vincendo anche nel doppio con Sara Errani, dopo aver trionfato agli Internazionali d’Italia in singolare.

L'ITALIA VINCE E SI DIVERTE Sesta vittoria consecutiva per le azzurre del CT Julio Velasco: battuta la Thailandia in tre set nella seconda giornata della week 2 della Volleyball Nations League Vai su Facebook

L’Under 17 battuta in volata. Sarà ’finalina’ per il terzo posto; Copenhagen Sprint, velocisti cercasi fino al mare del Baltico; Finale Scudetto, la prima è della Virtus: battuta la Germani Brescia in volata.