L’ultimo saluto a Teresa Sommario uccisa dal figlio a colpi d’accetta Il funerale a Racale

Racale si è stretta in un abbraccio silenzioso per rendere omaggio a Teresa Sommario, vittima di un gesto atroce maturato tra le mura di casa. La comunità si è riunita nella chiesa di San Giorgio Martire, testimoniando rispetto e solidarietà di fronte a una perdita che ha sconvolto tutti. Un dolore condiviso che ricorderà Teresa non solo come madre, ma come persona amata e rispettata.

Filippo Manni, 21 anni, confessa l'omicidio della madre, Teresa Sommario: "L'ho pensato tante volte, stavolta l'ho fatto"

