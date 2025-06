L’ultimo abbraccio a Guido, il dolore inconsolabile di una comunità.

L'ultimo abbraccio a Guido Giovanni Marro, un giovane di soli 31 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Cervinara. Una giornata segnata da emozioni intense, lacrime e ricordi affettuosi, mentre palloncini colorati si elevarono verso il cielo in segno di addio. Il dolore inconsolabile si mescola alla solidarietà di tutti, mentre il sindaco Caterina Lengua ha rivolto parole di conforto alle famiglie colpite, ricordando che il loro ricordo vivrà per sempre.

Una folla commossa e partecipata, lacrime, palloncini che volano in cielo per l'ultimo saluto a Guido Giovanni Marro, 31enne morto in un incidente stradale. Tocca al sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, rivolgere parole di conforto alla famiglia e alla comunità tutta. "L'ultimo abbraccio a Guido Giovanni Marro Con gli occhi pieni di lacrime, oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Guido. Da martedì sera, quando è arrivata la notizia della sua scomparsa, Cervinara non si dà pace. Un nuovo dolore ha squarciato la nostra comunità, costretta ancora una volta a piangere un giovane figlio strappato alla vita tragicamente e prematuramente.