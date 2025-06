L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio

Scopri l'intima dimensione di Paolo Borsellino, il magistrato che sfidò la mafia con coraggio e fede. Attraverso le pagine di Vincenzo Ceruso, rivivi il suo ultimo confessionale, i momenti di preghiera e l’equilibrio tra impegno civile e spiritualità. Un ritratto inedito e toccante di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana. Continua a leggere per scoprire come la fede ha guidato il suo eroismo quotidiano.

Dalla messa, alla «lectio» su San Pietro dedicata a Falcone, fino alla coscienza di mettere a rischio la vita. Nel libro di Vincenzo Ceruso un’angolatura meno battuta del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992: la fede. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’ultima confessione di Borsellino alla vigilia della strage in via D’Amelio

