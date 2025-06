Lukaku offerta monstre per portarlo via dal Napoli | comunicata al club la sua decisione

Le grandi manovre di mercato scuotono il Napoli: Lukaku, protagonista di una proposta da capogiro, ha comunicato la sua decisione definitiva. Dopo aver brillato nella scorsa stagione, il centravanti belga si trova ora al centro di un'asta internazionale. Ma quale sarà il suo futuro? La risposta definitiva potrebbe cambiare le carte in tavola del calciomercato partenopeo. Restate sintonizzati per scoprire cosa ha deciso Romelu Lukaku.

L'attaccante belga avrebbe ricevuto una proposta mostruosa per essere convinto a lasciare il club partenopeo: già arrivata la risposta definitiva Giungono grosse novità in merito al futuro di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Secondo quanto riferito dal Mattino di oggi, il centravanti sarebbe stato contattato in questi giorni, venendo stuzzicato da una super offerta milionaria. Nella stagione appena trascorsa, Big Rom è stato uno dei grandi protagonisti con una doppia-doppia in termini di gol e assist che ha spinto il Napoli verso il quarto scudetto. Antonio Conte lo ha voluto fortemente in azzurro e, come raccontato dallo stesso allenatore, il belga ha atteso tutta l'estate pur di giocare di nuovo con lui come tecnico.

