Luis Henrique stroncato Gazzetta dello sport | Deve capire in che ecosistema si trovi

Luis Henrique, il nuovo volto dell’Inter proveniente dal Marsiglia, si trova ora sotto la lente d’ingrandimento della Gazzetta dello Sport. Dopo una prima presenza da titolare, il giovane esterno brasiliano ha lasciato l’impressione di un potenziale ancora inespresso, evidenziando le sfide di inserirsi nel nostro calcio. La stampa non risparmia critiche, sottolineando che il suo percorso di crescita deve ancora decollare. Ma quali sono le prospettive future per Luis Henrique?

Luis Henrique non decolla, Gazzetta dello sport stronca il nuovo esterno dell'Inter arrivato dal Marsiglia. Luis Henrique dopo la prima presenza da titolare con l' Inter ha lasciato un mix di vibrazioni ai tifosi, non convincendo totalmente. La sensazione è di trovarsi di fronte a un giocatore dalle ottime potenzialità fisiche e atletiche, ma tutto da costruire nel nostro calcio. Durissimo il giudizio della Gazzetta dello Sport, che lo inserisce come peggiore in campo con un sonoro 4: « Deve ancora capire in che ecosistema si trov i (e i suoi compagni devono capire lui): in ritardo su un cross di Zale e in ritardo pure sul gol subito.

