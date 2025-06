Luis Henrique Inter pagelle disastrose con l’Urawa Red Diamonds | ecco i voti del nerazzurro 

Luis Henrique, l'ultimo acquisto dell'Inter, ha deluso le aspettative nella sua prima grande occasione con i nerazzurri contro l’Urawa Red Diamonds. Con voti pesantemente negativi da Tuttosport e Gazzetta dello Sport, la sua prestazione emerge come una delle più deludenti del Mondiale per Club. Una prova che solleva dubbi sulle reali potenzialità dell’attaccante brasiliano in questa fase cruciale della stagione.

Luis Henrique Inter, pagelle disastrose per il neo acquisto con l’Urawa Red Diamonds, ecco i voti del nerazzurro al Mondiale per Club. Alla sua prima vera occasione da titolare con l’ Inter Luis Henrique non è riuscito a convincere né per personalità né per efficacia. Entrambi i quotidiani principali, Tuttosport e Gazzetta dello Sport, mettono in evidenza una prestazione opaca, condizionata da limiti tattici e poca incisività. Il giovane esterno ha mostrato qualche spunto iniziale, ma ha finito per scomparire dal gioco, risultando uno dei principali responsabili sul gol subito. La prova nel Mondiale per Club lascia più dubbi che certezze sul suo inserimento nei meccanismi di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com