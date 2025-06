Lugo avanzano i lavori di rifacimento della piazza | Gran parte dei parcheggi torna a disposizione

Lugo si anima di nuovo: i lavori di rifacimento della suggestiva piazza XIII Giugno stanno proseguendo senza intoppi, e la maggior parte dei parcheggi tornerà disponibile già da lunedì 23 giugno. Con il secondo stralcio quasi concluso, la città si prepara a riscoprire uno spazio rinnovato e accogliente, pronto a valorizzare ancora di più il cuore pulsante di Lugo. La riqualificazione è in dirittura d’arrivo, portando una ventata di freschezza e funzionalità a tutta la comunità.

Si stanno concludendo come da cronoprogramma i lavori del secondo stralcio del progetto di rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. A partire dalla mattina di lunedì 23 giugno, infatti, tornerà disponibile la maggior parte dei parcheggi della piazza. A metà di questa settimana è stata completata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lugo, avanzano i lavori di rifacimento della piazza: "Gran parte dei parcheggi torna a disposizione"

In questa notizia si parla di: piazza - lugo - lavori - rifacimento

Fine lavori in piazza a Lugo: tornano disponibili i parcheggi - Finalmente una buona notizia per gli automobilisti di Lugo: i parcheggi in piazza XIII Giugno saranno nuovamente disponibili dal 18 giugno! Con l’avvio del terzo e ultimo stralcio di lavori, la piazza verrà completamente rinnovata, rendendola più accogliente.

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - Questa mattina, la città della Spezia ha festeggiato l'inaugurazione della rinnovata piazza San Domenico di Guzman, frutto di un investimento di 400mila euro.

A giugno partirà il terzo e ultimo stralcio di lavori per il rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. Salvo imprevisti, dal 18 giugno - con il completamento del secondo stralcio - torneranno nella piena disponibilità la maggior parte dei parcheggi della piazza, a ecc Vai su Facebook

Lugo, piazza XIII Giugno: lavori verso la conclusione, già disponibili gran parte dei parcheggi Vai su X

Lavori in piazza XIII Giugno: Rispettiamo i tempi; Piazza XIII Giugno, dal 23 giugno tornano a disposizione i parcheggi. In settembre gli alberi; Fine lavori in piazza a Lugo: tornano disponibili i parcheggi.

Lavori in piazza XIII Giugno: "Rispettiamo i tempi" - Si sta concludendo il secondo stralcio dell’intervento per rifare l’area. Riporta msn.com

Lugo, piazza XIII Giugno: lavori verso la conclusione, già disponibili gran parte dei parcheggi - Si stanno concludendo come da cronoprogramma i lavori del secondo stralcio del progetto di rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. Come scrive corriereromagna.it