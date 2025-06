Ludergnani | Torino due scudetti frutto della programmazione

Ludergnani Torino, simbolo di una squadra che ha conquistato due scudetti grazie a una strategia ben pianificata, svela i segreti del successo. Dopo il trionfo delle categorie giovanili Under 18 e Under 17, il responsabile del settore giovanile granata sottolinea l’importanza di autonomia e visione, ringraziando Cairo. Con il centro Robaldo come nuovo fiore all’occhiello, si prospetta un futuro ancora più brillante per i talenti torinesi.

Il responsabile del settore giovanile granata dopo la clamorosa doppietta Under 18-Under 17: “Ringrazio Cairo, mi ha sempre fatto portare avanti le mie idee e mi ha dato autonomia. Lavoriamo sull’approccio mentale dei ragazzi. E con il centro Robaldo saremo ancora piĂą competitivi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ludergnani: "Torino, due scudetti frutto della programmazione"

