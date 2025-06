Lucumì sul suo futuro | Un piacere l’interesse del Real Madrid ma si tratta di voci

Jhon Lucumì sta attirando l’attenzione di grandi club come il Real Madrid, ma al momento sono solo voci di mercato. Dopo una stagione eccezionale con il Bologna, il talentuoso difensore è nel mirino di diverse squadra, tra cui la Roma, desiderosa di rafforzare la propria linea difensiva. Tuttavia, niente di concreto ancora, e il futuro di Lucumì rimane tutto da scrivere: il suo prossimo passo potrebbe riservare sorprese emozionanti.

Dopo una stagione di alto livello con la maglia del Bologna, Jhon Lucumì è diventato uno dei profili più gettonati per questa finestra estiva di calciomercato, con la Roma che da subito ha mostrato il proprio interesse. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un nuovo difensore per andare a rinforzare il pacchetto arretrato, anche se per il momento non ci sarebbe alcuna trattativa concreta, soprattutto vista la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, che scadrà il prossimo 10 luglio. La Roma però non è l’unico club che segue da vicino il difensore colombiano, le cui prestazioni hanno attirato anche le attenzioni della Premier League, con Aston Villa e Bournemouth in prima linea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it