Lucca impiantato un pacemaker senza fili Si trova solo in pochi ospedali

Lucca, 22 giugno 2025 – La cardiologia del San Luca conferma il suo ruolo di eccellenza regionale, diventando uno dei pochi centri in Italia a offrire l’impianto del primo pacemaker bicamerale senza fili. Questa innovazione rivoluzionaria apre nuove prospettive di cura per i pazienti con aritmie, dimostrando come la tecnologia possa migliorare la qualità di vita e ridurre le procedure invasive. Un passo avanti verso un futuro più smart e meno invasivo nella medicina.

Lucca, 22 giugno 2025 – E' stato impiantato con successo nel laboratorio di cardio-stimolazione dell'ospedale San Luca di Lucca il primo pacemaker bicamerale senza fili, una rivoluzione tecnologica nel campo dell'aritmologia fattibile oggi in pochi ospedali italiani, ma in futuro certamente disponibile per un numero crescente di pazienti. La cardiologia del San Luca si conferma quindi importante riferimento regionale nell'ambito dell'impiantistica di vari tipi di dispositivi cardiaci, come testimoniano i suoi oltre 300 impianti all'anno. "La Cardiologia di Lucca – evidenzia il direttore della struttura del San Luca, Francesco Bovenzi – da oltre venti anni è all'avanguardia nell'innovazione, nella ricerca, nella formazione e applicazione di buone pratiche cliniche, non ultimo nella spasmodica umanizzazione dell'assistenza.

