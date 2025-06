Luca Carboni e don Massimo Vacchetti | un incontro vero

Mercoledì 25 giugno, a Villa Pallavicini, si svolgerà un evento unico: un incontro autentico tra Luca Carboni e don Massimo Vacchetti. Non si tratta di una semplice presentazione o concerto, ma di un’occasione speciale per condividere pensieri, emozioni e storie in un’atmosfera intima e sincera. Preparatevi a vivere un momento di vera connessione, che lascerà il segno nel cuore di tutti i presenti.

Non una presentazione, non un concerto, ma qualcosa di più raro e prezioso: un incontro vero. Sarà questo il senso della serata di mercoledì 25 giugno a Villa Pallavicini (via Marco Emilio Lepido 196), quando Luca Carboni salirà sul palco di LIBeRI per un dialogo con don Massimo Vacchetti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Luca Carboni e don Massimo Vacchetti: un incontro vero

In questa notizia si parla di: vacchetti - incontro - vero - luca

Valeria Angione e l’incontro con De Luca: “Non ce l’ho con gli uomini. Il vero problema è educativo” - Valeria Angione, influencer da 800mila follower, affronta il dibattito educativo dopo l'incontro controverso con De Luca.

Cosa succede al Circolo la settimana prossima? ?lunedì 16 giugno 2025 | ore 18:00 Erbario Lapidario presentazione del libro Fomite press di e con Antonello Borra e Marco Vacchetti ?lunedì 16 giugno 2025 | ore 21 Dire, fare, orchestrare presentazione d Vai su Facebook

Luca Carboni e don Massimo Vacchetti: un incontro vero; Carlino – Don Vacchetti: “Il pellegrinaggio a San Luca fu speciale. Sinisa…”; Bologna, il pellegrinaggio dei tifosi a San Luca: «Per la Coppa Italia andiamo a piedi come per Mihajlovic».