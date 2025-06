L’UC Empolese brilla ancora, confermando il suo ruolo di fucina di talenti e passione nel mondo del ciclismo giovanile. Il successo ottenuto il 14 giugno a Casalguidi, dove i giovani atleti hanno trionfato per società, dimostra che il futuro dello sport locale è più vivo che mai. Tra vittorie e grandi performance, la squadra continua a scrivere pagine prestigiose: si segnalano le imprese di Emilia Gaggioli nella G3 femminile...

L'U.C. Empolese si distingue ancora una volta per l'ottimo lavoro dei suoi giovani atleti, che hanno molto ben figurato nella gara del 14 giugno a Casalguidi, dove le ragazze e i ragazzi della squadra ciclistica hanno conquistato la vittoria per società. Questo successo è stato reso possibile grazie agli ottimi risultati conseguiti dai giovani ciclisti nelle rispettive categorie: si segnalano le vittorie di Emilia Gaggioli nella G3 femminile, Davide Capitoni nella G3 maschile, Enzo Xie nella G4 maschile, con Gabriele Ferri che nella stessa categoria ha invece ottenuto il secondo posto. Ottimi risultati anche per Giovanni Tinti, 5° nella categoria G1 maschile, per Lorenzo Bruni, 4° nella G4 maschile, e spazio anche per il quarto posto di Noemi Cianti nella categoria G6 femminile e il quinto posto di Niccolò de Lucia nella stessa categoria, ma maschile.