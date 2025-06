Lp Nucci festeggia 55 anni E rilancia | a ottobre la seconda edizione del Salone del Gusto

Celebrando i suoi 55 anni di eccellenza, LP Nucci torna a sorprendere il settore alimentare rilanciando a ottobre la seconda edizione del Salone del Gusto. Dal cuore di Piacenza, questa storica realtà continua a portare innovazione e tradizione sulla tavola, con prodotti come la celebre mozzarella a treccia. Un viaggio tra gusto, qualità e passione che non si ferma: preparatevi a scoprire ciò che rende unica LP Nucci.

Prato, 22 giugno 2025 - La Piacentina. C'è una mozzarella a treccia di Piacenza, da 250 grammi, venduta a confezioni di 10 pezzi ciascuna, dietro al nome di una delle più storiche aziende per la vendita all'ingrosso di generi alimentari freschi e da scaffale della provincia di Prato. Le iniziali L.P. seguite dal cognome del suo fondatore, Giovanni Nucci, hanno dato vita infatti al nome di un gruppo che dal 1970 a oggi si è radicato sempre di più nelle province di Prato, Firenze e Pistoia, mantenendo la propria base operativa in città , a Maliseti, in via Sambo. Oggi Lp Nucci compie 55 anni e fa un regalo al territorio: l'organizzazione per il secondo anno consecutivo del Salone del Gusto, Nucci Lab. 🔗 Leggi su Lanazione.it