L’ottantenne investita in viale D’Annunzio è ancora gravissima e in prognosi riservata

L'incidente di ieri in viale D’Annunzio ha scosso la comunità: un’ottantenne, gravemente ferita in seguito a un investimento, lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono ancora critiche, con un grave trauma cranico e emorragia cerebrale. La donna è attualmente in rianimazione all’ospedale di Cattinara, dove i medici fanno tutto il possibile per salvarle la vita. La sua storia rimane sotto stretto monitoraggio, mentre si attende una svolta nel suo stato di salute.

È ancora in prognosi riservata la donna di 81 anni investita ieri, 21 giugno, in viale D’Annunzio. Le sue condizioni sono ancora molto gravi: nell’impatto con un mezzo a due ruote ha riportato un importante trauma cranico con emorragia cerebrale. Si trova ora in rianimazione a Cattinara. La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - L’ottantenne investita in viale D’Annunzio è ancora gravissima e in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: investita - viale - annunzio - prognosi

Incidente in viale Regione, donna investita da un'auto: è in coma - Una donna di 72 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in viale Regione Siciliana, a Falsomiele.

L’ottantenne investita in viale D’Annunzio è ancora gravissima e in prognosi riservata; 77enne investita in via Toscanelli a Viserba. In prognosi all’Infermi; Incidente in via Perpignano, donna investita da un'auto e ricoverata in prognosi riservata.

Investita in viale Marconi a Cagliari, ragazza in prognosi riservata - E' in prognosi riservata la giovane investita da un'auto condotta da una donna in via Marconi a Quartu. Come scrive rainews.it

Grave alle Scotte l’anziana investita - Grave incidente in viale della Libertà: una 76enne è stata investita sotto casa, è in prognosi riservata. Riporta lanazione.it