L’Osservatorio per garantire efficacia e trasparenza

L’istituzione dell’Osservatorio per garantire efficacia e trasparenza segna un traguardo importante nel rafforzamento del Sistema sanitario regionale. Questo strumento innovativo ci consentirà di affrontare con maggiore efficacia le liste d’attesa, assicurando chiarezza e comunicazione trasparente ai cittadini. A dirlo la presidente Stefania Proietti, durante la prima riunione. Il nostro obiettivo è costruire un sistema più efficiente, accessibile e responsabile, a beneficio di tutti i cittadini.

"L'istituzione dell' Osservatorio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del nostro Sistema sanitario regionale. Questo strumento ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia il problema delle liste d'attesa, garantendo trasparenza e comunicazione verso i cittadini". A dirlo la presidente della Regione, Stefania Proietti, nella prima riunione dell'Osservatorio stesso. "Il nostro obiettivo è riconquistare la fiducia degli umbri nella sanità pubblica attraverso una riorganizzazione complessiva dei servizi e l'implementazione di tutte le riforme necessarie".

