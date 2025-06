Loreto Festa per gli anniversari di sacerdozio di tre Frati Cappuccini | 50 anni per fra Mario Traini 25 per fra Caioni e fra Settembri

Nella storica cornice della Basilica della Santa Casa di Loreto, i Frati Cappuccini delle Marche hanno celebrato con fervore e devozione gli anniversari di sacerdozio dei loro cari confratelli, fra Mario Traini, fra Caioni e fra Settembri. Un momento di grande gratitudine, riflessione e comunione spirituale che testimoniava l’amore e la dedizione alla missione religiosa. L’evento si è concluso rafforzando il legame tra comunità e fede, ricordando che ogni vocazione è un dono prezioso per tutta la Chiesa.

Con una solenne celebrazione presso la Basilica della Santa Casa di Loreto, i Frati Minori Cappuccini delle Marche hanno festeggiato con grande gioia gli anniversari di sacerdozio di tre loro confratelli: fra Mario Traini, al cinquantesimo anno di ministero, e fra Filippo Caioni e fra Giuseppe Settembri, entrambi nel venticinquesimo anno di ordinazione sacerdotale. L’evento è stato occasione di profonda gratitudine e raccoglimento, nel segno della continuità del servizio pastorale svolto con dedizione, sapienza spirituale e spirito di accoglienza. I tre frati sono stati ricordati come punti di riferimento per le comunità in cui hanno operato, testimoni autentici del Vangelo e del volto buono del Padre celeste. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it