L’opposizione che si sfilaccia in piazza si butta sul boicottaggio anti Israele.

Nel cuore delle strade italiane, le tensioni si fanno strada, riflettendo una divisione profonda tra le forze politiche e le opinioni pubbliche. La protesta contro il riarmo e il boicottaggio anti-Israele evidenziano quanto la scena politica sia lacerata tra ferventi sostenitori e critici agguerriti. In questo scenario, emerge con forza la sfida di trovare un equilibrio tra diplomazia, sicurezza e moralità . La questione rimane aperta, e il nostro ruolo è capire quale direzione prenderà l’Italia nei prossimi passi.

Il corteo contro il riarmo fotografa la spaccatura tra Avs, M5s e Pd. E negli stessi dem, presenti con qualche «ribelle». La mozione per fermare la partnership militare è velleitaria: Roma è tra le ultime fornitrici belliche.

